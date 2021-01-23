Дюрант — о Чарльзе Баркли: не понимаю, почему мнение этого идиота до сих пор спрашивают

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант написал критический комментарий в адрес члена Зала славы, легенды НБА Чарльза Баркли.



Дюрант поддержал мнение Томаса, который с критически отреагировал на слова Баркли про распространение вакцины от COVID-19. Чарльз недавно заявлял, что профессиональные спортсмены должны пройти вакцинирование от коронавируса в первую очередь.



«Я не понимаю, почему мнение этого идиота до сих пор кто-то спрашивает», – написал Дюрэнт.

Дюрант получил разрыв ахилла летом 2019 года во время финальной серии НБА против «Торонто Рэпторс». Кевин пропустил прошлый сезон. В этом чемпионате форвард набирает в среднем 31,3 очка, собирает 7,5 подбора и отдаёт 5,9 передачи при точности 46,6% трёхочковых.