Дюрант — о Чарльзе Баркли: не понимаю, почему мнение этого идиота до сих пор спрашивают
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант написал критический комментарий в адрес члена Зала славы, легенды НБА Чарльза Баркли.
Дюрант поддержал мнение Томаса, который с критически отреагировал на слова Баркли про распространение вакцины от COVID-19. Чарльз недавно заявлял, что профессиональные спортсмены должны пройти вакцинирование от коронавируса в первую очередь.
«Я не понимаю, почему мнение этого идиота до сих пор кто-то спрашивает», – написал Дюрэнт.
Дюрант получил разрыв ахилла летом 2019 года во время финальной серии НБА против «Торонто Рэпторс». Кевин пропустил прошлый сезон. В этом чемпионате форвард набирает в среднем 31,3 очка, собирает 7,5 подбора и отдаёт 5,9 передачи при точности 46,6% трёхочковых.
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