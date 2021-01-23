Домантас Сабонис повторил достижение Янниса Адетокунбо и Мозеса Мэлоуна

Лидер «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис стал пятым игроком в истории НБА с момента слияния лиги с АБА, которому удалось оформить дабл-дабл в каждой из 15 первых игр регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба ESPN & Stats Info в «Твиттере».

Таким образом, литовец повторил достижения Билла Уолтона, Мозеса Мэлоуна, Янниса Адетокунбо и Кевина Лава. В скором времени к своеобразному клубу может присоединиться лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич, для этого сербу необходимо оформить дабл-дабл в следующей игре.

Добавим, что Сабонис сумел повторить незаурядное достижение благодаря успешной игре в матче с «Орландо Мэджик» (120:118), в котором он остановился в шаге от трипл-дабла — 18 очков, 11 подборов и 9 передач.