Домантас Сабонис повторил достижение Янниса Адетокунбо и Мозеса Мэлоуна
Лидер «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис стал пятым игроком в истории НБА с момента слияния лиги с АБА, которому удалось оформить дабл-дабл в каждой из 15 первых игр регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба ESPN & Stats Info в «Твиттере».
Таким образом, литовец повторил достижения Билла Уолтона, Мозеса Мэлоуна, Янниса Адетокунбо и Кевина Лава. В скором времени к своеобразному клубу может присоединиться лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич, для этого сербу необходимо оформить дабл-дабл в следующей игре.
Добавим, что Сабонис сумел повторить незаурядное достижение благодаря успешной игре в матче с «Орландо Мэджик» (120:118), в котором он остановился в шаге от трипл-дабла — 18 очков, 11 подборов и 9 передач.
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
11:03
-
10:51
-
10:00
-
09:59
-
09:25
-
09:20
-
08:47
-
07:05
-
01:10
-
00:45
-
00:10
-
00:09
- 22 января 2021
-
23:43
-
23:29
-
22:39
-
22:00
-
19:53
-
18:25
-
17:41
-
15:18
-
14:32
-
13:55
-
13:27
-
12:45
-
12:31
-
11:40
-
11:23
-
11:13
-
11:04
-
10:54
-
09:52
-
09:36
-
09:24
-
09:10
-
09:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам