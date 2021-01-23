«Химки» расстались с Монро и Йеребко

Пресс-служба «Химок» на официальном сайте клуба сообщила о расставании с опытным центровым Грегом Монро, а также ещё одним экс-игроком НБА, форвардом Юнасом Йеребко.

«Баскетбольный клуб «Химки» расторг контракты с Юнасом Йеребко и Грегом Монро в связи с обстоятельствами, сложившимися в личной жизни вышеназванных баскетболистов. Благодарим игроков за совместную работу и желаем им успешного продолжения карьеры», — сказано в официальном сообщении.

30-летний Монро подписал контракт с «Химками» летом 2020 года. Это был его второй клуб в европейской карьере, ранее он выступал в мюнхенской «Баварии». Что касается Йеребко, шведский баскетболист выступал в «Химках» с августа 2019 года, это был его первый клуб в Европе после возвращения из НБА.