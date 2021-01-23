«Старики должны свалить на пенсию». Леброн и Дюрант резко выступили против О'Нила и Баркли

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его коллега по амплуа из «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант недовольны высказываниями легендарных баскетболистов НБА Шакила О'Нила и Чарльза Баркли о молодых баскетболистах лиги, сообщает Yahoo Sports.

В последнее время О'Нил и Баркли во время выступления в эфире регулярно критикуют игроков современной НБА. Последний случай с критикой атакующего защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла особенно возмутил Джеймса и Дюранта.

«Есть разница между конструктивной критикой и обычной ненавистью. Однако также есть разница между конструктивной критикой и мягкой ненавистью. Видел оба этих проявления, но в основном шла ненависть. Вы можете услышать это в интонации О'Нила и Баркли», — отметил Леброн.

«Эти старики должны свалить на пенсию. У молодых парней есть тренеры, с которыми они работают каждый день», — считает Дюрант.