Дэвид Физдэйл назвал игрока, который может побить 81 очко результативности Коби Брайанта

Бывший главный тренер «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Йорк Никс» Дэвид Физдейл назвал баскетболиста, кому под силу побить рекорд результативности Коби Брайанта. Напомним, 23 января 2006 года легендарный баскетболист «Лейкерс» в матче с «Торонто Рэпторс» набрал 81 очко.
Физдейл и Барнс, обсуждая тему возможного падения рекорда Брайанта, допускали, что результативность Коби могут превзойти Девин Букер, Дэмьен Лиллард, Кевин Дюрант и Джеймс Харден, после чего Физдейл вспомнил о Клэе Томпсоне.
«Интересное имя, которое забыли, — Клэй Томпсон. Он умеет делать это», — приводит слова Физдейла Essentialy Sports.
Рекорд результативности защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона составляет 60 очков. При этом в рекордном матче он не принимал участия в четвёртой четверти. Напомним, абсолютным рекордом результативности за матч владеет Уилт Чемберлен, набиравший за матч 100 очков.
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