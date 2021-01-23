Владимир Гомельский: первый номер высокого уровня ЦСКА очень нужен

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о ситуации в московском ЦСКА. Гомельский ответил на вопрос, нужен ли ЦСКА первый номер в игре. Комментатор отметил, что в настоящий момент первый номер высокого уровня ЦСКА очень нужен.



«Первый номер высокого уровня ЦСКА очень нужен. Особенно когда Хэккетт не вернулся в хорошую форму после травмы, а Джеймс играет с больной ногой. Но разыгрывающие — самое дефицитное амплуа в баскетболе. Где найти такого игрока, как Калатес, не могу подсказать», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, ЦСКА проиграл вторую встречу Евролиги кряду. В турнирной таблице «армейский» клуб уступил лидерство «Барселоне». В следующем туре ЦСКА 27 января на выезде встретится с немецкой «Альбой».