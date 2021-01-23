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Инсайдер: есть только один человек, кому не нравится Стефен Карри. Это Леброн Джеймс

Инсайдер: есть только один человек, кому не нравится Стефен Карри. Это Леброн Джеймс
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер The Ringer Бен Симмонс сообщил о напряжённых взаимоотношениях между лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и баскетболистом «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Симмонс пояснил, что Леброн — единственный, кому не нравится Карри.

«Стефен Карри, возможно, самая милая суперзвезда в НБА. Никто не злится на Стефена, нет таких, кому не нравится Стефен. Хотя нет, есть один человек, которому он не нравится. Это Леброн Джеймс», — приводит слова Бена Симмонса Essentially Sports.

Портал ESPN подробно рассказал о режиме тренировок Стефена Карри — секрет «второго дыхания» разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» заключается в способности быстро замедлить сердцебиение во время коротких перерывов, даже в середине матча.

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