В «Реале» выявлен коронавирус, из-за этого перенесли матч чемпионата Израиля

У разыгрывающего «Реала» Николаса Лапровиттолы диагностирован коронавирус, сообщает Eurohoops.
В воскресенье у «Реала» запланирована игра чемпионата Испании с «Андоррой». На следующей неделе клуб должен провести два матча Евролиги — с «Панатинаикосом» и «Альбой». Перенос игр не планируется. При этом матч чемпионата Израиля между тель-авивским «Маккаби» и «Хапоэлем Гильбоа», запланированный на 23 января, был перенесён на неопределённую дату. Причиной стал коронавирус у Лапровиттолы. «Маккаби» встречался с «Реалом» 21 января в матче регулярного чемпионата Евролиги. Все игроки израильской команды будут дополнительно протестированы на коронавирус.
Лапровиттола в нынешнем сезоне Евролиги набирает 5,9 очка, отдаёт 3,7 передачи и собирает 1,6 подбора в среднем за игру.
- 23 января 2021
-
21:12
-
20:01
-
18:52
-
17:28
-
16:54
-
16:13
-
15:49
-
13:49
-
12:46
-
12:27
-
11:45
-
11:39
-
11:29
-
11:26
-
11:03
-
10:51
-
10:00
-
09:59
-
09:25
-
09:20
-
08:47
-
07:05
-
01:10
-
00:45
-
00:10
-
00:09
- 22 января 2021
-
23:43
-
23:29
-
22:39
-
22:00
-
19:53
-
18:25
-
17:41
-
15:18
-
14:32