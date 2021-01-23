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В «Реале» выявлен коронавирус, из-за этого перенесли матч чемпионата Израиля

В «Реале» выявлен коронавирус, из-за этого перенесли матч чемпионата Израиля
Баскетбол / Евролига 0

У разыгрывающего «Реала» Николаса Лапровиттолы диагностирован коронавирус, сообщает Eurohoops.

В воскресенье у «Реала» запланирована игра чемпионата Испании с «Андоррой». На следующей неделе клуб должен провести два матча Евролиги — с «Панатинаикосом» и «Альбой». Перенос игр не планируется. При этом матч чемпионата Израиля между тель-авивским «Маккаби» и «Хапоэлем Гильбоа», запланированный на 23 января, был перенесён на неопределённую дату. Причиной стал коронавирус у Лапровиттолы. «Маккаби» встречался с «Реалом» 21 января в матче регулярного чемпионата Евролиги. Все игроки израильской команды будут дополнительно протестированы на коронавирус.

Лапровиттола в нынешнем сезоне Евролиги набирает 5,9 очка, отдаёт 3,7 передачи и собирает 1,6 подбора в среднем за игру.

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