Чарльз Баркли устроил разнос Яннису Адетокунбо. Шакил О'Нил резко отреагировал

Член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли раскритиковал лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.



«Яннис должен стать лучшим игроком. Я ненавижу критиковать игроков, которые мне нравятся. Он хороший парень, но у него есть шанс стать суперигроком. Он играл против двух хороших команд и пяти плохих. Таким же образом они вылетали из плей-офф два сезона подряд. Я бы хотел, чтобы Яннис больше работал с Кевином Макхейлом или Кевином Гарнеттом. Его возможности нападения ограничены. Он тоже должен бросать. Яннис решил остаться в „Милуоки“. Не в нём причина поражений, но у него есть доля ответственности за это. Он должен поменять свой игровой стиль, тогда у него будет преимущество», — цитирует Баркли Gazzetta.gr.



«То, что ты говоришь, не имеет смысла. Сейчас Яннис играет центрового. От него это не зависит. Команде нужно менять стратегию. Многие хотят видеть, как он бросает со средней дистанции. Я не хочу, чтобы он бросал из-за дуги. Макхейл и Гарнетт не такие игроки, которые могли бы ему в этом помочь», — ответил легендарный игрок НБА Шакил О'Нил.