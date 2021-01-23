«Бруклин» нацелен заполучить чемпиона НБА в составе «Лейкерс»

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», центровой «Кливленд Кавальерс» Джавэйл Макги может перейти в «Бруклин Нетс», сообщает The Athletic. По информации источника, «Бруклин» ведёт переговоры с «Кливлендом» о возможном обмене баскетболиста.
В настоящий момент в составе «Бруклина» есть два свободных места, и команда находится в поиске опытного игрока передней линии. Макги был обменян в «Кливленд» в ноябре 2020 года. Недавно «Кавальерс» выменяли из «Бруклин Нетс» центрового Джарретта Аллена, что делает Макги ненужным для клуба из Огайо.
В прошлом регулярном чемпионате НБА Макги принял участие в 68 встречах, в которых в среднем набирал 6,6 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 0,5 передачи. В плей-офф сезона-2019/2020 он провёл 14 встреч, набирая в среднем 2,9 очка за матч и собирая 3,1 подбора. Макги не смог со старта сезона проявить себя в составе «Кавальерс», приняв участие в 13 встречах и набирая 8,0 очков, совершая 6,2 подбора и отдавая 1,3 передачи за 16 минут 54 секунды игрового времени.
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