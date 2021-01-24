Стефен Карри вышел на второе место в истории НБА по трёхочковым, обойдя Реджи Миллера

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри опередил легенду «Индиана Пэйсерз» Реджи Миллера и вышел на второе место в истории НБА по количеству точных трёхочковых бросков за карьеру.



Карри превзошёл показатель Миллера (2560), реализовав четвёртый трёхочковый бросок в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (108:127). Первое место в истории лиги по количеству дальних попаданий занимает Рэй Аллен, на его счету 2973 точных трёхочковых за карьеру. Карри в среднем за матч реализует 3,6 трехочковых. В случае сохранения таких темпов двукратный MVP НБА достигнет рекорда Аллена примерно через 114 матчей, или в течение полутора сезонов.

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