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Джеймс Харден покорил достижение Уэстбрука и отметился антирекордом времён «Хьюстона»

Джеймс Харден покорил достижение Уэстбрука и отметился антирекордом времён «Хьюстона»
Баскетбол / НБА 0
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Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден стал третьим игроком в истории НБА, кто набирал двузначное количество очков и передач в каждом из пяти первых матчей за новую команду.

Харден повторил достижение Расселла Уэстбрука (первые шесть матчей за «Вашингтон Уизардс» в этом сезоне) и Дерона Уильямса (первые пять матчей за «Нетс» в сезоне-2010/2011). В последнем матче регулярного чемпионата с «Майами» (128:124) Харден набрал 12 очков, отдал 11 передач и собрал 7 подборов.

Кроме того, Харден не совершил ни одного броска с игры в первой четверти матча с «Майами». При этом его команда набрала 36 очков. Это уже второй матч Хардена в составе «Нетс», когда он не бросал с игры в первой четверти. Столько же подобных случаев было за всё время выступлений защитника в «Хьюстон Рокетс».

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