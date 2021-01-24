Джеймс Харден покорил достижение Уэстбрука и отметился антирекордом времён «Хьюстона»

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден стал третьим игроком в истории НБА, кто набирал двузначное количество очков и передач в каждом из пяти первых матчей за новую команду.



Харден повторил достижение Расселла Уэстбрука (первые шесть матчей за «Вашингтон Уизардс» в этом сезоне) и Дерона Уильямса (первые пять матчей за «Нетс» в сезоне-2010/2011). В последнем матче регулярного чемпионата с «Майами» (128:124) Харден набрал 12 очков, отдал 11 передач и собрал 7 подборов.

Кроме того, Харден не совершил ни одного броска с игры в первой четверти матча с «Майами». При этом его команда набрала 36 очков. Это уже второй матч Хардена в составе «Нетс», когда он не бросал с игры в первой четверти. Столько же подобных случаев было за всё время выступлений защитника в «Хьюстон Рокетс».