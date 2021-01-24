«Денвер» готовит громкий обмен звезды НБА
Клуб НБА «Денвер Наггетс» готовит предложение «Хьюстон Рокетс» об обмене защитника Виктора Оладипо, сообщает Denver Post. По информации источника, в обмен на Оладипо «Денвер» хочет предложить «Рокетс» Гэри Харриса и несколько драфт-пиков.
Напомним, Оладипо стал игроком «Хьюстона» после масштабного обмена с участием нескольких команд, затеянного ради перехода уже бывшего лидера «Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».
Оладипо начинал сезон в составе «Индианы Пэйсерс». В Индианаполисе выступал с 2017 года и в определённый момент стал лидером команды, но после тяжёлой травмы показатели баскетболиста упали. До перехода в «Хьюстон» он принял участие в 9 матчах, набирая в них 20,0 очка, собирая 5,7 подбора и отдавая 4,2 передачи.
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