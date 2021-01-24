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Аналитик НБА назвал команду, которая на другом уровне по сравнению с остальными

Аналитик НБА назвал команду, которая на другом уровне по сравнению с остальными
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА, бывший баскетболист лиги Джален Роуз считает, что команда «Лос-Анджелес Лейкерс» превосходит другие коллективы Западной конференции НБА.

«У них есть Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, и они чемпионы. Они добавили в состав Денниса Шредера, Монтреза Харрела. У них по-прежнему есть Кайл Кузма, а Кентавиус Колдуэлл-Поуп забил семь трёхочковых в последнем матче. Есть и другие команды, которые будут пытаться выглядеть конкурентоспособно на Западе, такие, как „Лос=Анджелес Клипперс“, „Юта Джаз“ и „Денвер Наггетс“, но „Лейкерс“ находится на другом уровне по сравнению с остальными», — приводит слова Джалена Роуза Pickandroll.

«Лейкерс» одержали 13 побед и потерели четыре поражения на старте сезона.

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