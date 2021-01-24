Звёзды НБА отреагировали на нокаут Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье

Ряд звёзд НБА не оставили без внимания главный поединок турнира UFC 257, в котором Конор Макгрегор неожиданно нокаутом проиграл Дастину Порье. Так, лидер «Портленда» Дэмьен Лиллард засомневался, что звёздный ирландец всё ещё сохраняет мотивацию для выступления.
«Не знаю, если ли ещё у Конора желание биться. Я его фанат, но сегодня он не был собой. Дело не только в поражении, дело в том, что он был таким ещё за неделю до боя», — написал Лиллард на своей странице в «Твиттере».
Напарник Лилларда по команде Си Джей Макколлум также удивился исходу встречи.
«Чёрт возьми. Дастин Порье действительно нокаутировал моего приятеля», — написал Макколлум в социальной сети.
Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер просто оставил на своей странице в «Твиттере» эмодзи, изображающие удивление.
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