Звёзды НБА отреагировали на нокаут Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье

Ряд звёзд НБА не оставили без внимания главный поединок турнира UFC 257, в котором Конор Макгрегор неожиданно нокаутом проиграл Дастину Порье. Так, лидер «Портленда» Дэмьен Лиллард засомневался, что звёздный ирландец всё ещё сохраняет мотивацию для выступления.

«Не знаю, если ли ещё у Конора желание биться. Я его фанат, но сегодня он не был собой. Дело не только в поражении, дело в том, что он был таким ещё за неделю до боя», — написал Лиллард на своей странице в «Твиттере».

Напарник Лилларда по команде Си Джей Макколлум также удивился исходу встречи.

«Чёрт возьми. Дастин Порье действительно нокаутировал моего приятеля», — написал Макколлум в социальной сети.

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер просто оставил на своей странице в «Твиттере» эмодзи, изображающие удивление.