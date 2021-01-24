Реджи Миллер отреагировал на достижение Стефена Карри, который превзошёл его рекорд

Легендарный Реджи Миллер отреагировал на новость о том, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри обошёл его в списке лучших снайперов лиги по количеству реализованных трёхочковых. Под одним из постов на странице НБА в «Инстаграме», посвящённому этому событию, Миллер поздравил Карри с важным моментом в карьере.

«Просто продолжай. Поздравляю, приятель», — написал Миллер.

Карри превзошёл показатель Миллера (2560), реализовав четвёртый трёхочковый бросок в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (108:127). Первое место в истории лиги по количеству дальних попаданий занимает Рэй Аллен, на его счету 2973 точных трёхочковых за карьеру.

Карри в среднем за матч реализует 3,6 трёхочкового. В случае сохранения таких темпов двукратный MVP НБА достигнет рекорда Аллена примерно через 114 матчей, или в течение полутора сезонов.