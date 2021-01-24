«Лейкерс» не будут отмечать годовщину гибели Коби Брайанта
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не планирует проводить какие-либо мероприятия по поводу годовщины гибели Коби Брайанта, сообщает ESPN. Раны от потери легенды клуба ещё слишком свежи, потому в клубе не намерены придавать этому дополнительное значение. Так, на матчи 25 и 27 января команда не будет надевать особенную форму, посвящённую Брайанту. Кроме того, никаких официальных мероприятий не запланировано и на 26 января.
Напомним, 26 января 2020 года один из сильнейших баскетболистов в истории Коби Брайант погиб близ города Калабасаса (штат Калифорния, США) в результате крушения вертолёта. Вместе с ним на борту была его 13-летняя дочь Джианна, которая также скончалась. В результате трагедии выживших не осталось.
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