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Карри, Леброн, Харден, Дюрант вошли в предварительный состав сборной США на Олимпиаду

Карри, Леброн, Харден, Дюрант вошли в предварительный состав сборной США на Олимпиаду
Баскетбол / НБА 0

Федерация баскетбола США опубликовала предварительный состав сборной на Олимпийские игры в Токио, сообщает ESPN. В расширенный список включили 60 игроков. В него вошли практически все звёздные игроки лиги, в том числе, лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, звёздное трио «Бруклин Нетс» в лице Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта и Джеймса Хардена, а также Стефен Карри, Дэмьен Лиллард, Крис Пол, Расселл Уэстбрук и другие.

Отметим также, что в список включили и защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, который пропусти весь нынешний сезон из-за серьёзной травмы.

Отметим, что многие из баскетболистов завоёвывали золото Олимпиады в 2012 или 2016 году, в том числе Леброн, Кевин Дюрант, Расселл Уэстбрук и другие.

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