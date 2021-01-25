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Джейлен Браун установил рекорд НБА по набранным очкам менее чем за 20 минут

Джейлен Браун установил рекорд НБА по набранным очкам менее чем за 20 минут
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома разгромил «Кливленд Кавальерс» со счётом 141:103.

В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун, отыгравший 19.14 и набравший 33 очка. Это лучшая результативность среди всех игроков в истории НБА за 20 и менее минут на площадке начиная с сезона-1954/1955, когда был введен отсчёт времени на атаку, сообщает nba/stats. Также в составе «Селтикс» высокой результативностью отметились Кемба Уокер (21 очко) и Даниэль Тайс (17 очков).У «Кливленда» лучшими на площадке были Коллин Секстон (13 очков), Джарретт Аллен (12 очков и 7 подборов) и Джеди Осман (12 очков).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Кроме того, в рамках игрового дня «Орландо Мэджик» проиграл «Шарлотт Хорнетс» (104:107), «Милуоки Бакс» победил «Атланту Хоукс» (129:115), а «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Вашингтон Уизардс» (121:101).

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
141 : 103
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уокер - 21, Эдвардс - 18, Тайс - 17, Смарт - 12, Несмит - 11, Уильямс - 9, Оджелей - 6, Грин - 5, Томпсон - 5, Уильямс - 2, Уотерс - 2, Лэнгфорд, Притчард, Тейтум, Тиг, Фалль
Кливленд Кавальерс: Секстон - 13, Аллен - 12, Дотсон - 12, Осман - 12, Драммонд - 11, Макги - 11, Уиндлер - 11, Принс - 9, Окоро - 6, Гарлэнд - 4, Нэнс - 2, Болден, Деллаведова, Лав, Стивенс, Уэйд
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