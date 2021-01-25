Джейлен Браун установил рекорд НБА по набранным очкам менее чем за 20 минут

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома разгромил «Кливленд Кавальерс» со счётом 141:103.
В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун, отыгравший 19.14 и набравший 33 очка. Это лучшая результативность среди всех игроков в истории НБА за 20 и менее минут на площадке начиная с сезона-1954/1955, когда был введен отсчёт времени на атаку, сообщает nba/stats. Также в составе «Селтикс» высокой результативностью отметились Кемба Уокер (21 очко) и Даниэль Тайс (17 очков).У «Кливленда» лучшими на площадке были Коллин Секстон (13 очков), Джарретт Аллен (12 очков и 7 подборов) и Джеди Осман (12 очков).
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Кроме того, в рамках игрового дня «Орландо Мэджик» проиграл «Шарлотт Хорнетс» (104:107), «Милуоки Бакс» победил «Атланту Хоукс» (129:115), а «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Вашингтон Уизардс» (121:101).
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