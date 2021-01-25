Дэмьен Лиллард установил новый рекорд НБА

Как отмечает ESPN Stats со ссылкой на EliasSports, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард — единственный игрок в истории НБА, набравший 35+ очков при попадании 10 из 10 (или больше) с линии штрафных бросков в трёх матчах подряд. Он сделал это дважды — в феврале 2018 года и в январе 2021-го.



«Портленд» в очередном матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 116:113. Самый значительный вклад в победу «Блэйзерс» внёс именно Лиллард. Он набрал 39 очков (11 из 11 с линии штрафных), совершил 5 подборов и отдал 8 результативных передач. Лучшую статистику у «Никс» показал разыгрывающий Иммануэль Куикли (31 очко, 3 подбора и 4 передачи).

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