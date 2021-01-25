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Дуэйн Уэйд с женой хочет завести аккаунт на сайте по продаже откровенного видео

Дуэйн Уэйд с женой хочет завести аккаунт на сайте по продаже откровенного видео
Баскетбол / НБА 0

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд заявил, что предложил жене завести аккаунт на сервисе OnlyFans, где пользователи могут продавать или покупать оригинальный контент, как правило, сексуального характера.

«Пытаюсь убедить жену, что нам нужно создать аккаунт на OnlyFans. А она смотрит на меня как...» – написал Уэйд на своей странице в «Твиттере». К записи он прикрепил мем с сенатором Берни Сандерсом.

Напомним, Уэйд завершил карьеру в 2019 году. Практически все годы в НБА он провёл в составе «Майами Хит». После непродолжительного периода в «Чикаго» и «Кливленде» Дуэйн вернулся в команду из Флориды, где и попрощался с баскетболом. За неделю до 39-летия он получил в подарок от жены редкую и классическую версию кабриолета «Мерседеса» 1988 года SL серии.

Дуэйн Уэйд полностью обнажился на фото вместе с женой на день рождения
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