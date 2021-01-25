Гомельский: ЦСКА вряд ли имеет свободные средства, чтобы выкупить контракт Теодосича

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, есть ли у московского ЦСКА возможность усилиться, вернув в команду разыгрывающего Милоша Теодосича.
«Милош связан контрактом с «Болоньей». Причём контракт у него достаточно дорогой. ЦСКА вряд ли имеет свободные средства, чтобы выкупить такой контракт», — написал Гомельский на своём сайте.
В начале января Теодосич был признан MVP регулярного чемпионата Еврокубка.
Напомним, Теодосич, который был также признан MVP сезона-2019/2020, стал первым двукратным обладателем награды. Милош выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. В составе «армейцев» он выиграл Евролигу в 2016-м. Также на счету баскетболиста шесть титулов в Единой лиге ВТБ. После ухода из ЦСКА Теодосич на протяжении двух сезонов выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», а в межсезонье-2019 подписал контракт с «Виртусом Болонья», где выступает по сей день. Ранее в прессе появлялись слухи, что Теодосич в скором времени может покинуть итальянский клуб.
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