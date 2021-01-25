Шакил О'Нил велел заткнуться автору коллажа, на котором Митчелл забивает через него данк

Художник, занимающийся обработкой фотографий игроков НБА, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» картинку, на которой защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл забивает сверху через знаменитого центрового Шакила О'Нила. Автор отметил обоих игроков в посте. О'Нил ответил на картинку личным сообщением.



«Заткнись, тупая задница», — написал он художнику.

Фото доступно на странице calsoscoped в «Инстаграме».

Фото доступно на странице calsoscoped в «Инстаграме».

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.