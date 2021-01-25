Шакил О'Нил велел заткнуться автору коллажа, на котором Митчелл забивает через него данк

Художник, занимающийся обработкой фотографий игроков НБА, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» картинку, на которой защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл забивает сверху через знаменитого центрового Шакила О'Нила. Автор отметил обоих игроков в посте. О'Нил ответил на картинку личным сообщением.
«Заткнись, тупая задница», — написал он художнику.
Фото доступно на странице calsoscoped в «Инстаграме».
Фото доступно на странице calsoscoped в «Инстаграме».
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
- 25 января 2021
-
13:03
-
12:44
-
12:12
-
11:27
-
10:53
-
10:16
-
10:06
-
09:42
-
09:21
-
07:59
-
07:51
-
03:05
-
01:02
- 24 января 2021
-
23:59
-
22:51
-
21:15
-
20:50
-
19:56
-
18:32
-
17:29
-
16:30
-
16:24
-
16:16
-
15:53
-
14:49
-
14:08
-
12:32
-
12:13
-
11:00
-
09:40
-
09:11
-
08:12
-
07:35
-
06:42
-
00:32