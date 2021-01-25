Чарльз Баркли извинился за слова, после которых Кевин Дюрант назвал его идиотом

Член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли извинился за свои слова о том, что, спортсмены должны иметь первоочередное право на вакцинирование от коронавируса благодаря налогам, которые они платят.



Слова Баркли вызвали неоднозначную реакцию. Так, форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант написал критический комментарий, задавшись вопросом, «почему мнение этого идиота до сих пор кто-то спрашивает?». После этого член Зала славы решил извиниться.



«Я преподнес всё таким образом, будто спортсмены важнее других людей, а это не так. Вышло глупо, так что приношу извинения всем, кого это задело», – сказал Баркли в очередном интервью, его слова приводятся на сайте Reddit.