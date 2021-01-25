Владимир Гомельский: Итудису бы спрятать своё упрямство и найти с Джеймсом компромисс

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский заявил, что главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису нужно пойти на компромисс в конфликте с защитником Майком Джеймсом.
Ранее сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» Джеймс резко отреагировал на замечания Итудиса. После этого у американца завязался напряжённый разговор с некоторыми одноклубниками. Вмешательство других игроков ЦСКА помогло остановить конфликт.
«В профессиональном спорте в 90% случаев в таком конфликте терял свою работу тренер, а не спортсмен. Именно по этой причине я сочувствую тренеру. Но с другой стороны, если ты тренер и не можешь «увлечь» своей идеей, своей концепцией игрока, то значит, у тебя не хватает педагогического таланта. Майк Джеймс — талантливый баскетболист, это не требует доказательств. У него свой взгляд на то, какую роль он может и должен выполнять на площадке.
Тренер обязан использовать сильные стороны такого игрока и скрывать его слабые стороны. В этом суть работы тренера. Уж на что был сложный характер у Сергея Белова, но тем не менее и Гомельский, и Кондрашин «увлекали» Белова своей идеей игры, и он приносил командам пользу. Итудису бы спрятать своё упрямство (кстати, очень полезная для тренера черта характера) и найти с Джеймсом компромисс. В матче с «Фенером» противник нашёл ключи в защите против Джеймса. А у Итудиса не оказалось плана «С» на такой случай. Кто виноват? Что делать?» — написал Гомельский на своём сайте.
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