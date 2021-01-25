«Пеликанс» показывают ужасную защиту с Зайоном Уильямсоном на паркете и отличную без него

Согласно статистике, «Нью-Орлеан Пеликанс» в этом сезоне гораздо эффективнее действует в защите без Зайона Уильямсона на площадке, чем с ним.
«Нью-Орлеан» занимает 29-е место в защитном рейтинге НБА, пропуская 117,3 очка за 100 владений с Уильямсоном на площадке и 2-е (106,5) — без форварда.
Зайон в нынешнем сезоне набирает в среднем за матч 23,4 очка и совершает 7,9 подбора за игру. «Пеликанс» идут 14-ми в Западной конференции, имея в активе 5 побед и 10 поражений.
Напомним, Уильямсон в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» набрал 32 очка при точности бросков в 73%, совершил 5 подборов и отдал 3 передачи, что позволило ему вписать своё имя в статистическую историю лиги.
Он стал самым молодым игроком, кто набирал в двух играх подряд не менее 30 очков при точности реализации 70% и первым в истории «Пеликанс».
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