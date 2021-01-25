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Стефен Карри и Дрэймонд Грин объяснились из-за провальной игры «Голден Стэйт»

Стефен Карри и Дрэймонд Грин объяснились из-за провальной игры «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (108:127) попросили прокомментировать нестабильную игру команды.

«Очевидно, работа продолжается. Показатели не выглядят здорово. Пытаемся разобраться. Сейчас у меня нет ответов», — приводит слова Карри журналист San Francisco Chronicle Коннор Леторно в «Твиттере».

Форвард Дрэймонд Грин считает, что команда пока не нашла свой стиль.

«Нам нужно обрести своё лицо как команде. Иногда мы передаём мяч, иногда — нет. Иногда играем в защите, иногда — нет. Мы будем командой, которая перемещает мяч или которая обыгрывает один в один?» – цитирует Грина журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

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