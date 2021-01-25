Леброн Джеймс назвал величайшего спортсмена в истории

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал игрока НФЛ Тома Брэди, играющего на позиции квотербека, величайшим спортсменом. Джеймс опубликовал в «Инстаграме» фотографию Брэди, поставив в подписи к ней эмодзи козы, что в английском языке означает GOAT — величайший в истории.
Леброн, первый номер драфта НБА 2003 года, начал карьеру в лиге в составе «Кливленд Кавальерс». В 2010 году он перешёл в «Майами Хит», в составе которого завоевал два титула — в 2012 и 2013 годах. В 2014 году вернулся в «Кливленд», с которым стал чемпионом в 2016-м.
С 2018 года Джеймс выступает за «Лейкерс». В минувшем сезоне Джеймс стал чемпионом НБА в составе калифорнийского клуба, этот титул стал для Джеймса четвёртым в карьере.
Том Брэди шесть раз становился чемпионом Супербоула и четырежды лучшим игроком Супербоула. Кроме того, на его счету три звания лучшего игрока лиги.
Брэди выступает в НФЛ с 2000 года.
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