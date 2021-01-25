Тренер «Вашингтона» высказался о дебюте украинского игрока в команде

Главный тренер «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс прокомментировал дебют Алексея Леня в составе команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс».
«Мне понравилась игра Леня. Я знаю, на что он способен. Он невероятно полезен под кольцом, он не даёт лёгкой жизни соперникам. В ближайшее время Алексей изучит принципы нашей игры на плозадке и прибавит. Но думаю, что он уже сейчас выступил хорошо. Ему нужно набрать форму после простоя без игры, он будет набирать кондиции с каждым днём. Мне нравятся его навыки. Думаю, он нам очень поможет», — приводит слова Брукса Hoop District.
Напомним, в межсезонье-2020 баскетболист покинул «Сакраменто Кингз» и подписал контракт с «Торонто Рэпторс». Но закрепиться в команде из Канады он не смог. 19 января руководство «Рэпторс» отчислило его из состава. В 10 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне он набирал 2,3 очка и собирал 1,6 подбора.
Алексей Лень — 5-й номер драфта НБА 2013 года. Тогда он был выбран клубом «Финикс Санз». Проведя в Аризоне несколько сезонов, украинец перебрался сначала в «Атланту Хоукс», а минувший сезон завершал в составе «Сакраменто».
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