Определился расширенный список игроков на участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Стал известен расширенный список игроков на участие в звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт лиги. Всего в расширенный список кандидатов вошло 66 игроков. Из девяти российских команд в расширенный список попало по 3 самых популярных баскетболиста в сборную «Звезд России» и по 3 — в сборную «Звезд Мира». Из четырех нероссийских команд — по 3 баскетболиста в сборную «Звезд Мира».



Сборная «Звёзд России»:



«Автодор»: Никита Михайловский, Антон Квитковских, Александр Петенев

«Енисей»: Михаил Кулагин, Сергей Митусов, Александр Гудумак

«Зенит»: Виталий Фридзон, Андрей Зубков, Владислав Трушкин

«Локомотив-Кубань»: Станислав Ильницкий, Ярослав Нягу, Владислав Емченко

"Нижний Новгород": Антон Астапкович, Евгений Бабурин, Артем Комолов

«Парма»: Максим Григорьев, Глеб Шейко, Николай Жмако

УНИКС: Георгий Жбанов, Евгений Колесников, Артем Клименко

«Химки»: Алексей Швед, Максим Барашков, Вячеслав Зайцев

ЦСКА: Никита Курбанов, Джоэль Боломбой, Иван Ухов



Сборная «Звёзд Мира»:



«Автодор»: Дрю Гордон, Нэйт Мэйсон, Джиан Клавелл

«Астана»: Джеремайя Хилл, Мартиньш Мейерс, Николай Бажин

«Енисей»: Дастин Хог, Джордан Мэтьюс, Лейтон Хэммондс

«Зелёна-Гура»: Иффе Лундберг, Марсель Понитка, Джеффри Гроселл

«Зенит»: Кевин Пангос, Матеуш Понитка, Остин Холлинс

«Калев»: Маркус Кин, Янари Йоэсаар, Чавон Льюис

«Локомотив-Кубань»: Джордан Кроуфорд, Миндаугас Кузминскас, Мантас Калниетис

«Нижний Новгород»: Кейси Шеперд, Люк Петрасек, Александре Гаврилович

«Парма»: Адас Юшкевичюс, Марекс Мейерис, Эйгирдас Жукаускас

УНИКС: Джамар Смит, Айзея Кэнэн, Костас Каймакоглу

«Химки»: Девин Букер, Эрик Макколлум, Джордан Мики

«Цмоки-Минск»: Роберт Лоури, Крис Клайберн, Владимир Веремеенко

ЦСКА: Майк Джеймс, Торнике Шенгелия, Никола Милутинов