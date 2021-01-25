Определился расширенный список игроков на участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Стал известен расширенный список игроков на участие в звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт лиги. Всего в расширенный список кандидатов вошло 66 игроков. Из девяти российских команд в расширенный список попало по 3 самых популярных баскетболиста в сборную «Звезд России» и по 3 — в сборную «Звезд Мира». Из четырех нероссийских команд — по 3 баскетболиста в сборную «Звезд Мира».
Сборная «Звёзд России»:
«Автодор»: Никита Михайловский, Антон Квитковских, Александр Петенев
«Енисей»: Михаил Кулагин, Сергей Митусов, Александр Гудумак
«Зенит»: Виталий Фридзон, Андрей Зубков, Владислав Трушкин
«Локомотив-Кубань»: Станислав Ильницкий, Ярослав Нягу, Владислав Емченко
"Нижний Новгород": Антон Астапкович, Евгений Бабурин, Артем Комолов
«Парма»: Максим Григорьев, Глеб Шейко, Николай Жмако
УНИКС: Георгий Жбанов, Евгений Колесников, Артем Клименко
«Химки»: Алексей Швед, Максим Барашков, Вячеслав Зайцев
ЦСКА: Никита Курбанов, Джоэль Боломбой, Иван Ухов
Сборная «Звёзд Мира»:
«Автодор»: Дрю Гордон, Нэйт Мэйсон, Джиан Клавелл
«Астана»: Джеремайя Хилл, Мартиньш Мейерс, Николай Бажин
«Енисей»: Дастин Хог, Джордан Мэтьюс, Лейтон Хэммондс
«Зелёна-Гура»: Иффе Лундберг, Марсель Понитка, Джеффри Гроселл
«Зенит»: Кевин Пангос, Матеуш Понитка, Остин Холлинс
«Калев»: Маркус Кин, Янари Йоэсаар, Чавон Льюис
«Локомотив-Кубань»: Джордан Кроуфорд, Миндаугас Кузминскас, Мантас Калниетис
«Нижний Новгород»: Кейси Шеперд, Люк Петрасек, Александре Гаврилович
«Парма»: Адас Юшкевичюс, Марекс Мейерис, Эйгирдас Жукаускас
УНИКС: Джамар Смит, Айзея Кэнэн, Костас Каймакоглу
«Химки»: Девин Букер, Эрик Макколлум, Джордан Мики
«Цмоки-Минск»: Роберт Лоури, Крис Клайберн, Владимир Веремеенко
ЦСКА: Майк Джеймс, Торнике Шенгелия, Никола Милутинов
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