«Бруклин» хочет выменять Кевина Лава

«Бруклин Нетс» проявляют интерес к тяжёлому форварду «Кливленд Кавальерс» Кевину Лаву, сообщается в «Твиттере» спортивного директора KRON4 News Джейсона Думаса.
Лав не играет с 27 декабря из-за растяжения мышц голени правой ноги. Ранее сообщалось, что баскетболист пропустит 3-4 недели. Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг и Лав вместе выступали за «Кливленд Кавальерс» вместе с Леброном Джеймсом с 2014 по 2017 годы и завоевали титул чемпиона НБА в 2016 году.
Кроме того, «Нетс» и «Кавальерс» ведут активные переговоры по поводу возможного обмена центрового Джавэйла Макги. «Кливленд» намерен обменять ряд игроков передней линии на драфт-пики. Команду могут покинуть Андре Драммонд и Кевин Лав. Обмен недавно перешедшего из «Бруклина» Джарретта Аллена не рассматривается.
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