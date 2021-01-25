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Хавьер Паскуаль рассказал, что нужно сделать «Зениту» для победы над «Барселоной»

Хавьер Паскуаль рассказал, что нужно сделать «Зениту» для победы над «Барселоной»
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».

«Чтобы выиграть у «Барселоны», нам нужно многие вещи выполнить максимально хорошо. Прежде всего, нам необходимо быть в ритме на протяжении всех 40 минут.

Понимаем, что соперник может создать задел за счет свободных бросков, поэтому должны быть психологически готовы к такому развитию событий. Один из способов не дать им уйти в отрыв – контролировать свой щит. Конечно, на каких-то участках нам предстоит рисковать, но мы должны это делать тактически грамотно.

Нам предстоит встреча против одной из лучших защит в Европе. Думаю, сейчас по цифрам они — номер один при владении мячом. У них есть габариты и качество, во всех игровых ситуациях они могут использовать необходимую тактику. Они могут попытаться разрушить наши атаки на стадии созидания.

Необходимо, чтобы наши игроки были способны забивать в различных ситуациях, потому что в конце будет множество ситуаций на последних секундах. В эти моменты важно принимать правильные решения и набирать очки», – приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

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