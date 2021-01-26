Экс-тренер «Бруклина» назвал лучшего шутера в истории НБА. Это не Карри и Томпсон
Бывший тренер «Бруклин Нетс» по броскам Дэвид Нерс назвал лучшего шутера НБА. По мнению Нерса, им является Кайл Корвер, пусть тренер и отметил свою предвзятость в этом вопросе.
«Я вырос с ним, он мой хороший друг. Я немного предвзят, но именно он является номером один. Он всегда знал свои сильные стороны и был сосредоточен на них. Стефен Карри? он невероятный. Я поставлю его на второе место. Реджи Миллер в моём рейтинге будет третьим, а Клэй Томпсон — четвёртым. Я работал с ним несколько раз и у меня просто отвисала каждый раз челюсть, потому что его форма просто удивительна и он невероятно стабилен», — приводит слова Нерса Essentially Sports.
Последней командой Корвера была «Милуоки Бакс», которую он покинул в меэсезонье-2020.
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