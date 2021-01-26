Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Денвер» вырвал победу у «Далласа»

«Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Денвер» вырвал победу у «Далласа»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 130:108.

В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (36 очков), Эндрю Уиггинс (23 очка) и Келли Убре (14 очков). У «Миннесоты» самыми результативными на паркете были Малик Бисли (30 очков), Энтони Эдвардс (15 очков) и Джордан Маклафлин (15 очков).

Также «Даллас Маверикс» уступил «Денвер Наггетс» (113:117), «Бостон Селтикс» обыграл «Чикаго Буллз» (119:103), а «Оклахома-Сити Тандер» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (125:122).

Кроме того, в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей. «Бруклин Нетс» – «Майами Хит» (98:85), «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Кливленд Кавальерс» (115:108), «Детройт Пистонс» – «Филадельфия Сиксерс» (119:104), «Индиана Пэйсерс» – «Торонто Рэпторс» (129:114), «Орландо Мэджик» – «Шарлотт Хорнетс» (117:108).

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2021, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 108
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Уиггинс - 23, Убре - 14, Уайзмен - 13, Грин - 10, Ли - 9, Уонамэйкер - 9, Бэйзмор - 5, Пэскелл - 5, Луни - 2, Мюлдер - 2, Пул - 2, Крисс, Манньон, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 30, Маклафлин - 15, Эдвардс - 15, Вандербилт - 12, Рид - 11, Макдэниелс - 7, Рубио - 6, Дэвис - 4, Калвер - 4, Лейман - 4, Ноуэлл, Окоги, Расселл, Таунс, Хагенс, Эрнангомес
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021