«Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Денвер» вырвал победу у «Далласа»

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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 130:108.

В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (36 очков), Эндрю Уиггинс (23 очка) и Келли Убре (14 очков). У «Миннесоты» самыми результативными на паркете были Малик Бисли (30 очков), Энтони Эдвардс (15 очков) и Джордан Маклафлин (15 очков).

Также «Даллас Маверикс» уступил «Денвер Наггетс» (113:117), «Бостон Селтикс» обыграл «Чикаго Буллз» (119:103), а «Оклахома-Сити Тандер» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (125:122).

Кроме того, в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей. «Бруклин Нетс» – «Майами Хит» (98:85), «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Кливленд Кавальерс» (115:108), «Детройт Пистонс» – «Филадельфия Сиксерс» (119:104), «Индиана Пэйсерс» – «Торонто Рэпторс» (129:114), «Орландо Мэджик» – «Шарлотт Хорнетс» (117:108).