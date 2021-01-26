«Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Денвер» вырвал победу у «Далласа»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 130:108.
В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (36 очков), Эндрю Уиггинс (23 очка) и Келли Убре (14 очков). У «Миннесоты» самыми результативными на паркете были Малик Бисли (30 очков), Энтони Эдвардс (15 очков) и Джордан Маклафлин (15 очков).
Также «Даллас Маверикс» уступил «Денвер Наггетс» (113:117), «Бостон Селтикс» обыграл «Чикаго Буллз» (119:103), а «Оклахома-Сити Тандер» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (125:122).
Кроме того, в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей. «Бруклин Нетс» – «Майами Хит» (98:85), «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Кливленд Кавальерс» (115:108), «Детройт Пистонс» – «Филадельфия Сиксерс» (119:104), «Индиана Пэйсерс» – «Торонто Рэпторс» (129:114), «Орландо Мэджик» – «Шарлотт Хорнетс» (117:108).
- 26 января 2021
-
09:08
-
08:42
-
06:39
-
01:00
- 25 января 2021
-
23:51
-
23:39
-
22:55
-
21:51
-
20:38
-
20:29
-
18:58
-
17:51
-
16:50
-
15:53
-
15:36
-
14:36
-
13:59
-
13:03
-
12:44
-
12:12
-
11:27
-
10:53
-
10:16
-
10:06
-
09:42
-
09:21
-
07:59
-
07:51
-
03:05
-
01:02
- 24 января 2021
-
23:59
-
22:51
-
21:15
-
20:50
-
19:56