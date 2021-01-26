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Невероятный данк первого номера драфта в матче с «Голден Стэйт»

Невероятный данк первого номера драфта в матче с «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Первый номер драфта НБА 2020 года, атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс вколотил мощный данк в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» (108:130). НБА решила показать видео момента со всех ракурсов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA

Напомним, в составе «Голден Стэйт» лучшими на площадке были разыгрывающий Стефен Карри (36 очков), форвард Эндрю Уиггинс (23 очка) и атакующий защитник Келли Убре-младший (14 очков). У «Миннесоты» самыми результативными на паркете были атакующий защитник Малик Бизли (30 очков), его коллега по амплуа Энтони Эдвардс (15 очков) и разыгрывающий Джордан Маклафлин (15 очков).

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