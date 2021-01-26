Шакил О'Нил показал Доновану Митчеллу, как выглядит величие на позиции защитника

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил в очередной раз решил поддеть защитника «Юта Джаз» Донована Митчелла, с которым у него ранее возник конфликт.

Шакил опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии Пенни Хардуэя, Коби Брайанта, Дуэйна Уэйда, Стива Нэша и Леброна Джеймса, с которыми он выступал в одной команде, и написал, что так выглядят великие защитники.

«Вот так выглядит величие на позиции защитника. Я играл с лучшими в истории. Знаю, как выглядят лучшие. Я игрок класса G14, поэтому имею право говорить то, что говорю», – написал О’Нил.

Фото доступны на странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.