Мэджик Джонсон: Леброн Джеймс ещё раз объяснил, почему он MVP НБА в этом сезоне

Член Зала славы Мэджик Джонсон выразил мнение, что игра, которую продемонстрировал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (115:108), доказывает, что именно он станет MVP этого сезона.
«Леброн Джеймс вернулся в Кливленд и устроил шоу! 46 очков, 23 из них в 4-й четверти и 7 из-за дуги! Леброн ещё раз объяснил, почему он MVP лиги в этом сезоне», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Джеймс набрал наибольшее количество очков в матче против своей бывшей команды «Кавальерс», где он начал карьеру в 2003 году и которой помог выиграть первый в истории титул в 2016-м.
Леброн — самый возрастной игрок «Лейкерс», набравший 40+ очков с тех пор, как Коби Брайант записал себе в актив 60 баллов в своём последнем в карьере матче.
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