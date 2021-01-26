Лука Дончич установил впечатляющий рекорд НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» набрал 35 очков, отдал 16 передач и совершил 11 подборов. Это позволило ему в очередной раз вписать своё имя в статистическую историю лиги. Для словенца это уже третья игра в карьере, которую он закончил с показателями 35-15-10.
«По данным EliasSports, Лука — единственный игрок в истории НБА, который показывал подобные результаты несколько раз, прежде чем ему исполнилось 22 года, и только один парень смог сделать это однажды в таком молодом возрасте…. Майкл Джордан в 1985-м», — отмечается в «Твиттере» ESPN Stats.
Это 16-й 30-очковый трипл-дабл у Луки — столько же, сколько у всех других игроков в истории НБА вместе взятых до достижения ими 22-летнего возраста.
«Маверикс» уступили «Наггетс» со счётом 113:117. Лучшую статистику у «Далласа» показал именно Дончич. В составе «Денвера» форвард Майкл Портер записал себе в актив 30 очков и 8 подборов.
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