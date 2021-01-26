«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Дрю Гордоном

Пресс-служба «Локомотива-Кубань» сообщила, что американский центровой Дрю Гордон присоединился к краснодарской команде и в данный момент проходит углублённый медосмотр.



В первой половине сезона-2020/2021 Дрю сыграл 13 матчей за саратовский «Автодор», набирая 8,7 очка и 6,7 подбора в среднем за игру.



«Рад, что наш состав усилит опытный центровой Дрю Гордон. Он хорошо играет на щитах, отлично защищается, цементирует игру «в краске», добротно атакует. Дрю добавит нам необходимой ротации «больших» игроков. В паре с Реджи Линчем, ввиду отсутствия Алана Уильямса из-за травмы, вместе с Гордоном наконец-то сложится наш пазл в игре в посту. Вместе с ним мы сможем серьёзно увеличить давление на соперников. Уверен, что этот игрок добавит команде энергии и мощи как в защите, так и в нападении», — приводит слова главного тренера «Локомотива-Кубань» Евгения Пашутина сайт команды.