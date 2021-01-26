Гомельский считает, что уйдёт Итудис, если ЦСКА придётся выбрать между тренером и Джеймсом

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что если руководству московского ЦСКА из-за конфликтной ситуации придётся делать выбор между главным тренером Димитрисом Итудисом и защитником Майком Джеймсом, то клуб расстанется именно с греческим специалистом.



«В случае если такая дилемма встанет перед клубом, то работу потеряет Итудис», — написал Гомельский на своём сайте.



Ранее сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» Джеймс резко отреагировал на замечания Итудиса. После этого у американца завязался напряжённый разговор с некоторыми одноклубниками. Вмешательство других игроков ЦСКА помогло остановить конфликт. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который вырастил его. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США.