Главный тренер «Барселоны»: «Зенит» отлично играет с начала сезона. У них есть чёткие идеи

Главный тренер Барселоны Шарунас Ясикявичюс прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 26 января. Начало – в 23:00 мск.



«У нас прекрасные отношения с Хавьером Паскуалем. Когда я играл под его руководством, всегда обращал внимание на то, что он делал и почему, ведь уже тогда размышлял о том, чтобы стать тренером. Мне было очень интересно. Думаю, что многому научился у него. В игре нашей команды есть несколько вещей, которые исходят непосредственно от Хавьера. Тот год в «Барсе» был важен для моего будущего.



«Зенит» отлично играет с самого начала сезона, когда они победили «Эфес». У них есть чёткие идеи, все игроки с опытом и выполняют свою роль, каждый в команде точно знает, что нужно делать», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.