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Главный тренер «Барселоны»: «Зенит» отлично играет с начала сезона. У них есть чёткие идеи

Главный тренер «Барселоны»: «Зенит» отлично играет с начала сезона. У них есть чёткие идеи
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер Барселоны Шарунас Ясикявичюс прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 26 января. Начало – в 23:00 мск.

«У нас прекрасные отношения с Хавьером Паскуалем. Когда я играл под его руководством, всегда обращал внимание на то, что он делал и почему, ведь уже тогда размышлял о том, чтобы стать тренером. Мне было очень интересно. Думаю, что многому научился у него. В игре нашей команды есть несколько вещей, которые исходят непосредственно от Хавьера. Тот год в «Барсе» был важен для моего будущего.

«Зенит» отлично играет с самого начала сезона, когда они победили «Эфес». У них есть чёткие идеи, все игроки с опытом и выполняют свою роль, каждый в команде точно знает, что нужно делать», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.

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