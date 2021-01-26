Главный тренер «Барселоны»: «Зенит» отлично играет с начала сезона. У них есть чёткие идеи

Главный тренер Барселоны Шарунас Ясикявичюс прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 26 января. Начало – в 23:00 мск.
«У нас прекрасные отношения с Хавьером Паскуалем. Когда я играл под его руководством, всегда обращал внимание на то, что он делал и почему, ведь уже тогда размышлял о том, чтобы стать тренером. Мне было очень интересно. Думаю, что многому научился у него. В игре нашей команды есть несколько вещей, которые исходят непосредственно от Хавьера. Тот год в «Барсе» был важен для моего будущего.
«Зенит» отлично играет с самого начала сезона, когда они победили «Эфес». У них есть чёткие идеи, все игроки с опытом и выполняют свою роль, каждый в команде точно знает, что нужно делать», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.
- 26 января 2021
-
14:32
-
14:31
-
14:11
-
13:54
-
12:40
-
12:26
-
11:21
-
10:19
-
10:05
-
09:35
-
09:24
-
09:20
-
09:08
-
08:42
-
06:39
-
01:00
- 25 января 2021
-
23:51
-
23:39
-
22:55
-
21:51
-
20:38
-
20:29
-
18:58
-
17:51
-
16:50
-
15:53
-
15:36
-
14:36
-
13:59
-
13:03
-
12:44
-
12:12
-
11:27
-
10:53
-
10:16