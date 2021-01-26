Евгений Пашутин: основная угроза в «Партизане» идёт от защитников Перкинса и Пейджа

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и центровой Реджи Линч поделились мнением перед матчем Топ-16 Еврокубка с «Партизаном».

«Партизан» – агрессивная и физически жёсткая команда. Основная угроза идёт от защитников Перкинса и Пейджа, которые атакуют с реализацией выше пятидесяти процентов с игры. Очень опасны Томас, Мика и Мосли, которые отвечают за подборы. Сербские молодые игроки знают свои роли, остро атакуют с дистанции. Нам нужно навязать прессинг сопернику, не дать им свободно атаковать с периметра, плотно сыграть со снайперами. Должны быть очень внимательными и сфокусированными, нужно забрать подбор, который мы проигрывали в последних матчах. Нужно как можно больше общаться на площадке, наладить коммуникацию. В нападении должны организовать быстрый переход, хорошее движение мяча, заставлять соперника совершать фолы, находить их слабые стороны. Будем играть максимально сконцентрировано все сорок минут матча. Выложимся на все сто, чтобы наконец-то порадовать болельщиков игрой и победой!», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».



«У нас очень крепкая равная группа в Еврокубке. «Партизан» дома разгромил «Тренто» почти в тридцать очков, а затем уступил во Франции «Метрополитану» в двадцать очков. Мы должны избавиться от груза недавних поражений и показать свою лучшую игру в защите. Нам нужно плотно сыграть с лидерами «Партизана», не дать им набирать легкие очки. Надеемся вернуться в борьбу за выход из группы и сделаем всё, чтобы выиграть этот матч», — добавил Линч.