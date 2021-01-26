«Барселона» завершила сезон с колоссальными убытками

Один из грандов испанского баскетбола «Барселона» отчиталась о существенных убытках по итогам минувшего сезона. Они составили 28,2 млн евро, сообщает Eurohoops. По сравнению с предшествующим сезоном убытки выросли более чем на 26%.В целом, показатель в 28,2 млн евро — второй в истории клуба по размеру убытка.
Причиной крупных финансовых потерь стали приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса. Сезон Евролиги был не завершён, между тем каталонцы были одними из его фаворитов. Кроме того, на финансовое положение повлиял и результат во внутреннем первенстве, в котором «Барселона» не сумела завоевать титул. Кроме того, крупные суммы были выделены на зарплаты сотрудникам клуба, что и сказалось на цифрах в годовом отчёте. Между тем доходы сократились почти по всем статьям, в том числе это касается выручки от продажи билетов и спонсорских отчислений.
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