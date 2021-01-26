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«Это дно». Капитан сборной Беларуси — о возможном строительстве лагеря для лишних людей

«Это дно». Капитан сборной Беларуси — о возможном строительстве лагеря для лишних людей
Баскетбол / Прочие турниры 0
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Капитан женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина поделилась мыслями о политической ситуации на родине. Она призналась, что, невзирая на тяготы, которые переживают представители оппозиции, она планирует вернуться в страну. Кроме того Снытина прокомментировал слухи о возможном строительстве лагеря для «лишних людей».

«Как мы видим, сейчас достаточно надеть штаны не того цвета или сжать руку в кулак, чтобы тебя задержали. Причины они всегда могут найти. Но самый большой ужас в меня вселяет новость о возможном строительстве какого-то лагеря для неугодных, несогласных и лишних людей. Когда слышишь такое, то мысли путаются в голове. Это дно. Но я всё равно очень хочу вернуться в Беларусь, а там будь что будет», — приводит слова Снытиной News.tyt.by.

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