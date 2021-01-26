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Источник: Майк Джеймс покидает ЦСКА

Источник: Майк Джеймс покидает ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник лидер ЦСКА Майк Джеймс покидает команду, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Фабрицио Лоренци.

«Конец истории. Майк покидает Москву», — сказано в сообщении.

Напомним, 24 января стало известно, что у американца, который в ходе нынешнего сезона уже конфликтовал с главным тренером Димитрисом Итудисом, случилась новая размолвка с наставником. Кроме того, он не нашёл общего языка и с напарниками по команде. Лишь вмешательство других игроков помогло избежать дальнейшего развития конлфикта. Отмечается, что Джеймс отписался от ЦСКА в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс снова был безусловным лидером команды. Американец набирал 20,0 очка и 5,8 передачи в матче при точности трёхочковых 37,8%.

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