«Химки» проиграли «Баварии», несмотря на дабл-дабл Шведа с 32 очками

В Мытищах в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали мюнхенскую «Баварию».

Подопечные Мальцева крайне неудачно начали встречу, уступая с двузначной разницей после первой четверти — 15:26. К большому перерыву «Химки» вернулись в игру — 44:44. После третьей четверти хозяева даже вели в счёте — 75:73. Тем не менее в заключительном игровом отрезке команда из Германии перехватила инициативу и смогла в итоге вырвать победу — 95:93.

Самым результативным в составе победителей стал Ник Уэйлер-Бэбб собравший коллекцию из 25 очков, 8 подборов, 5 передач и 2 перехватов. В «Химках» лучшим стал защитник Алексей Швед, собравший дабл-дабл из 32 очков и 11 передач. 15 очков набрал Дайрис Бертанс.