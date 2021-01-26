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«Химки» проиграли «Баварии», несмотря на дабл-дабл Шведа с 32 очками

«Химки» проиграли «Баварии», несмотря на дабл-дабл Шведа с 32 очками
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали мюнхенскую «Баварию».

Подопечные Мальцева крайне неудачно начали встречу, уступая с двузначной разницей после первой четверти — 15:26. К большому перерыву «Химки» вернулись в игру — 44:44. После третьей четверти хозяева даже вели в счёте — 75:73. Тем не менее в заключительном игровом отрезке команда из Германии перехватила инициативу и смогла в итоге вырвать победу — 95:93.

Самым результативным в составе победителей стал Ник Уэйлер-Бэбб собравший коллекцию из 25 очков, 8 подборов, 5 передач и 2 перехватов. В «Химках» лучшим стал защитник Алексей Швед, собравший дабл-дабл из 32 очков и 11 передач. 15 очков набрал Дайрис Бертанс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
26 января 2021, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
93 : 95
Бавария
Мюнхен, Германия
Химки: Швед - 32, Дайр. Бертанс - 15, Макколум - 12, Моня - 9, Тимма - 8, Зайцев - 7, Валиев - 5, Воронов - 5, Кадошников, Одиноков, Шарапов
Бавария: Уэйлер-Бэбб - 25, Гист - 19, Рейнольдс - 17, Ципсер - 11, Болдуин - 10, Сили - 8, Радошевич - 3, Джонсон - 2, Грант, Джордж, Флаккадори
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