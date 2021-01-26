ЦСКА предоставил информацию по Майку Джеймсу на фоне появления данных о его уходе из клуба
На официальном сайте команды ЦСКА объявил, что разыгрывающий Майк Джеймс не примет участия в гостевом матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» по решению клуба.
По данным итальянского журналиста Фабрицио Лоренци, американский игрок покинет ЦСКА. Лоренци ранее был менеджером в команде «Оменья» и несколько лет назад привез Джеймса в Италию. Матч ЦСКА с «Альбой» состоится в Берлине 27 января в 22.00 мск. После матча команда вернётся в Москву, где 29 января встретится с мюнхенской «Баварией».
В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс набирал 20,0 очка и 5,8 передачи в матче при точности трёхочковых 37,8 процента. Майк выступает за ЦСКА с 2019 года, до этого он играл в составе «Милана».
Рекомендуем вам
- 26 января 2021
-
22:46
-
22:09
-
22:04
-
21:59
-
20:11
-
19:05
-
18:08
-
14:32
-
14:31
-
14:11
-
13:54
-
12:40
-
12:26
-
11:21
-
10:19
-
10:05
-
09:35
-
09:24
-
09:20
-
09:08
-
08:42
-
06:39
-
01:00
- 25 января 2021
-
23:51
-
23:39
-
22:55
-
21:51
-
20:38
-
20:29
-
18:58
-
17:51
-
16:50
-
15:53
-
15:36
-
14:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам