ЦСКА предоставил информацию по Майку Джеймсу на фоне появления данных о его уходе из клуба

На официальном сайте команды ЦСКА объявил, что разыгрывающий Майк Джеймс не примет участия в гостевом матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» по решению клуба.



По данным итальянского журналиста Фабрицио Лоренци, американский игрок покинет ЦСКА. Лоренци ранее был менеджером в команде «Оменья» и несколько лет назад привез Джеймса в Италию. Матч ЦСКА с «Альбой» состоится в Берлине 27 января в 22.00 мск. После матча команда вернётся в Москву, где 29 января встретится с мюнхенской «Баварией».

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс набирал 20,0 очка и 5,8 передачи в матче при точности трёхочковых 37,8 процента. Майк выступает за ЦСКА с 2019 года, до этого он играл в составе «Милана».