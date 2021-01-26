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ЦСКА предоставил информацию по Майку Джеймсу на фоне появления данных о его уходе из клуба

ЦСКА предоставил информацию по Майку Джеймсу на фоне появления данных о его уходе из клуба
Баскетбол / Евролига 0

На официальном сайте команды ЦСКА объявил, что разыгрывающий Майк Джеймс не примет участия в гостевом матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» по решению клуба.

По данным итальянского журналиста Фабрицио Лоренци, американский игрок покинет ЦСКА. Лоренци ранее был менеджером в команде «Оменья» и несколько лет назад привез Джеймса в Италию. Матч ЦСКА с «Альбой» состоится в Берлине 27 января в 22.00 мск. После матча команда вернётся в Москву, где 29 января встретится с мюнхенской «Баварией».

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс набирал 20,0 очка и 5,8 передачи в матче при точности трёхочковых 37,8 процента. Майк выступает за ЦСКА с 2019 года, до этого он играл в составе «Милана».

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