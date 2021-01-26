Андрей Мальцев: горжусь ребятами, которые сражались до последних секунд игры с «Баварией»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился мнением после матча 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (93:95).

«Поздравляю «Баварию» с заслуженной победой. Как и у нас, у соперника были проблемы с травмированными игроками. В концовке в ряде моментов они сыграли удачнее, чем мы. Горжусь своими ребятами, которые сражались до последних секунд. Также я очень рад, что болельщики вернулись на трибуны и хорошо нас поддерживали. Сегодня нам пришлось использовать ряд игроков на других позициях, при этом я не считаю, что мы сыграли плохо. Где-то за счет этого мы выиграли в нападении, так как действовали широко, при этом проиграли подбор, хотя это не первый матч, в котором мы уступили на подборе. Впереди матч с «Фенербахче», который мы хотим выиграть», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».