Инсайдер внёс ясность в отношении намерений ЦСКА по Майку Джеймсу

Известный обозреватель Никос Варлас рассказал о ситуации, которая сложилась между руководством ЦСКА и лидером команды Майком Джеймсом. Инсайдер сообщил, что боссы «армейцев» ещё не приняли окончательного решения по вопросу о том, избавляться ли от американца.
«В ЦСКА ещё не решили, расставаться ли с Майком Джеймсом. Ожидается, что решение, отчислять ли его, будет принято в конце недели. Между тем ЦСКА также начал поиск возможной замены игроку», — написал Варлас на своей странице в «Твиттере».
Варлас также напомнил, что не так давно ЦСКА подписал с игроком трёхлетний контракт.
В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс набирал 20,0 очка и 5,8 передачи в матче при точности трёхочковых 37,8%. Майк выступает за ЦСКА с 2019 года, до этого играл в составе «Милана».
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