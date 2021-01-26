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Инсайдер внёс ясность в отношении намерений ЦСКА по Майку Джеймсу

Инсайдер внёс ясность в отношении намерений ЦСКА по Майку Джеймсу
Баскетбол / Евролига 0

Известный обозреватель Никос Варлас рассказал о ситуации, которая сложилась между руководством ЦСКА и лидером команды Майком Джеймсом. Инсайдер сообщил, что боссы «армейцев» ещё не приняли окончательного решения по вопросу о том, избавляться ли от американца.

«В ЦСКА ещё не решили, расставаться ли с Майком Джеймсом. Ожидается, что решение, отчислять ли его, будет принято в конце недели. Между тем ЦСКА также начал поиск возможной замены игроку», — написал Варлас на своей странице в «Твиттере».

Варлас также напомнил, что не так давно ЦСКА подписал с игроком трёхлетний контракт.

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс набирал 20,0 очка и 5,8 передачи в матче при точности трёхочковых 37,8%. Майк выступает за ЦСКА с 2019 года, до этого играл в составе «Милана».

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