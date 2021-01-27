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«Зенит» проиграл «Барселоне» в Евролиге

«Зенит» проиграл «Барселоне» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Барселоне завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Барселона» принимала «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга неплохо начала встречу, уступив в первой четверти с разницей в 2 очка — 14:16. Но уже во второй десятиминутке хозяева прибавили и повели с двузначным перевесом — 44:33.

После большого перерыва ситуация не изменилась. В третьей четверти «Барселона» совершила ещё один рывок и оторвалась от гостей на 19 очков — 69:50. Лишь в заключительном игровом отрезке гости сумели вернуться в игру, и сократили отставание в счёте. Но на то, чтобы отыграться, времени не хватило. Победа «Барселоны» — 85:81.

Самым результативным в составе победителей стал Брендон Дэвис, набравший 18 очков. У «Зенита» по 15 очков в активе Андрея Зубкова и Артураса Гудайтиса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
26 января 2021, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Барселона: Дэвис - 18, Курич - 16, Миротич - 14, Хиггинс - 14, Калатес - 9, Ориола - 4, Абринес - 3, Вестерманн - 3, Ханга - 2, Шмитс - 2, Мартинес, Пустовой
Зенит: Гудайтис - 15, Зубков - 15, Пангос - 13, Бэрон - 10, Понитка - 10, Томас - 6, Фридзон - 5, Холлинс - 4, Риверс - 3, Захаров, Пушков, Трушкин
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